Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi

Kastamonu'da balkonlara çıkan vatandaşlar, Türk Bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi
19.05.2020 02:26 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:26

Kastamonu'da balkonlara çıkan vatandaşlar, Türk Bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Kastamonu'da balkonlara çıkan vatandaşlar, hem antrenörler eşliğinde egzersiz yaptı, hem de ellerinde Türk Bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kastamonu'da bir site bahçesinde vatandaşlara konser verildi. Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe vatandaşlar balkonlardan ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik etti. Konseri dinlemek için balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler eşliğinde egzersiz yaptırıldı.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde kaldığını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak evde kalan vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için bir etkinlik organize ettiklerini belirten Reşat Asrak, "Milli Mücadelemizin 101'nci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı pandemi dolayısıyla meydanlarda kutlayamıyoruz. Biz de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak evdeki vatandaşlarımızın evlerine gidelim dedik. Sitelerin bahçelerinde bu programı tertip ettik. Milli Mücadelenin 101'nci yılına yakışır şekilde bayram coşkusunu hep beraber yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ünsal Gürsu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böyle özel bir günde bakanlıktan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyoruz. Biz ezelden savaşçı bir milletiz. Burası bugün daha renkli olabilirdi ama malum virüs salgınından ötürü biraz sönük geçti. Ona rağmen her şey çok güzeldi. Sabır ile biz bu virüs illetini yeneceğiz. Sağlıklı, güzel ve mutlu günler bizleri bekliyor inşallah" dedi.

Vatandaşlardan Ayten Turhal ise, etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, "Korona virüsten dolayı evlerdeydik. Bu bize ilaç gibi geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine 11,5 milyar lira destek sağlandı
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Sinan Özen Hazal Kaya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran 19 Mayıs Instagram
Şu an buradasınız: Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 02:26:54. #1.15#
title