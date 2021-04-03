Kastamonu'da vakaların artış gösterdiği Talipler köyü karantinaya alındı
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Kastamonu'da vakaların artış gösterdiği Talipler köyü karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kastamonu'da vakaların artış gösterdiği Talipler köyü karantinaya alındı

Kastamonu'da merkez Talipler köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği vakaların artış göstermesi üzerine Hatip köyü karantinaya alındı.

Kastamonu'da merkez Talipler köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği vakaların artış göstermesi üzerine Hatip köyü karantinaya alındı.

Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların artış göstermesi üzerine merkeze bağlı Talipler köyünün merkezini 10 gün süreliğine karantinaya alınmasının kararlaştırdı.

Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasının sağlanması istendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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