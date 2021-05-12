KASTAMONU'DA VAKA ARTIŞINDA GÖÇ ETKİSİ
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KASTAMONU'DA VAKA ARTIŞINDA GÖÇ ETKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritasında en fazla artış görülen ikinci il Kastamonu oldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık vaka sayısı haritasında en fazla artış görülen ikinci il Kastamonu oldu. Kentte vaka sayısındaki artışta tam kapanma öncesindeki göçün etkili olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın 1-7 Mayıs tarihleri arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı 340,08 oldu. Kentte vaka sayılarındaki artışa, tam kapanma öncesinde yaşanan göçün neden olduğu belirtildi. Türk Eczacılar Birliği 26'ncı Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı İhsan Orkun Yılmaz, "Tam kapanma süreci öncesinde il olarak göç aldık. Kastamonu'nun nüfusu belki de ikiye katlandı. Tüm köyler şu an İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız ile dolmuş durumda. Şu an Türkiye genelinde vaka sayısı olarak ikinci sıradayız. Nüfus hareketliliğinden dolayı Kastamonu ilimiz şu an ikinci sırada" dedi.

Esnaf Ahmet Kirişçioğlu da özellikle banka şubeleri önünde kuyruklar oluştuğunu, bunun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

KASTAMONU'DA VAKA ARTIŞINDA GÖÇ ETKİSİ
KASTAMONU'DA VAKA ARTIŞINDA GÖÇ ETKİSİ
KASTAMONU'DA VAKA ARTIŞINDA GÖÇ ETKİSİ
KASTAMONU'DA VAKA ARTIŞINDA GÖÇ ETKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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