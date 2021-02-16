Kastamonu'da üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
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Kastamonu'da üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

16.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:18
Kastamonu'da üzerlerinde uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da, üzerlerinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da, üzerlerinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, devriye faaliyeti sırasında durumlarından şüphelenilen 2 kişinin üzerleri arandı.

Aramalarda 35 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler A.M.M. ve O.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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