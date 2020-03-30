Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı.
30.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:36
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen işçi yaralandı.
İlçeye bağlı Dereyücek köyündeki ormanlık alanda orman işçisi Ceyhan Hodancı'nın üzerine ağaç devrildi.
Olayın ardından AFAD, Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işçileri, Hodancı'yı ağaç altından kurtardı.
Hodancı, kaldırıldığı Azdavay Devlet Hastanesinden Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA