Kastamonu'da Uyuşturucuya 2 Tutuklama

KASTAMONU'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü mevkisinde yol kontrolü sırasında bir otomobilde 185 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Taşköprü ilçesine bağlı İncesu köyündeki adreslerinde yapılan aramada ise 1460 gram kubar esrar daha ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

- Kastamonu