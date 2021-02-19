Kastamonu'da uyuşturucu ve sahte içki operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşköprü ilçesi Güneykalınkese köyünde sahte içki üretilip satıldığı bilgisine ulaşıldı.
E.T'nin evine düzenlenen operasyonda, 5 litre etil alkol, 1 litre sahte rakı, 100 gram saf anason yaprağı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirildiği tespit edilen araçta arama yaptı.
Aramada 8,82 gram metamfetamin ile 29 uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu