Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 4,34 gram metamfetamin, 21,50 gram bonzai, 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Kastamonu'da gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda; 4,34 gram metamfetamin, 21,50 gram bonzai, 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kastamonu'da gerçekleştirilen çalışmalarda; 4,34 gram metamfetamin, 21,50 gram bonzai, 25 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak 2 şahsa işlem yapılarak, işlem yapılan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevini gönderildi.

Diğer operasyonda da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir haftada, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Kastamonu'da gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; 66 adet reçeteye tabi hap, 1,85 gram kubar esrar, 0,62 gram skunk, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 8 şüpheli şahıstan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı