Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 51,03 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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