Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
18.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:05
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Kentte bir ikamete yönelik operasyonda, 24,84 gram ve 9,78 gram halinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor