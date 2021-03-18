Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

18.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:05
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Kentte bir ikamete yönelik operasyonda, 24,84 gram ve 9,78 gram halinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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