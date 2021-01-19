Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

19.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:42
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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