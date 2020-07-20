Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
20.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:36
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Yukarı Aktaş köyünde M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 135 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA