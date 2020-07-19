Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
19.07.2020 00:53 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:35
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, esrar, eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA