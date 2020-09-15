Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
15.09.2020 00:59 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:05

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan ve dedektör köpeğinin de katıldığı aramada 454 sentetik uyuşturucu hap ile tıp alanında kullanılan 14 hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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