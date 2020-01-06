Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

06.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:14
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla Kastamonu-İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde hassas terazi, 24,66 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımı için aparat ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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