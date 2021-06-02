Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor