Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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