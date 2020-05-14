Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA