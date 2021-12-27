Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, ilçeye bağlı Örhenli köyünde, ormanlık araziye uyuşturucu madde saklayan E.K, A.K, T.E. ve E.T. yakalandı.

Operasyonda, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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