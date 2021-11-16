Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda, İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen bir otomobil durduruldu.

Otomobil ile araçtaki C.Ç, E.D, F.K. ve T.K'nin üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

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AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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