Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltın alındı.

07.02.2020 23:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:14
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltın alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Ekipler "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişiyi yakalamak için takip başlattı.

Bir süre sonra yakalanan araçta çeşitli markalarda 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi ile uyuşturucu hapları aldıklarını iddia ettikleri bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler