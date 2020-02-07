Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltın alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltın alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Ekipler "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişiyi yakalamak için takip başlattı.
Bir süre sonra yakalanan araçta çeşitli markalarda 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobildeki 3 kişi ile uyuşturucu hapları aldıklarını iddia ettikleri bir şüpheli gözaltına alındı.