Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında 13,69 gram eroin ile 17 bin 350 lira sahte para ele geçirdi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.