Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince internet siteleri üzerinden kenevir üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen ürünleri satın alanlara yönelik Kastamonu merkezde 2, Cide ilçesinde ise bir adrese operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda vantilatör, ısı ölçmede kullanılan elektronik derece, bitki yetiştirmede kullanılan lamba, sodyum buharlı lamba, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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