Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

15.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:38
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Araç ilçesi D-30 kara yolunda yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Kapısının içine gizlenmiş şekilde 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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