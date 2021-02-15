Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
15.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:38
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Araç ilçesi D-30 kara yolunda yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Kapısının içine gizlenmiş şekilde 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor