Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

25.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:20
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yılbaşında satışa sunmak üzere İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu bir kadının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Aramada 497 uyuşturucu hap ile 0,58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu kadın ile 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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