Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 12,17 gram metamfetamin, 4,32 gram bonzai, 17,36 gram kenevir tohumu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Haberler

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