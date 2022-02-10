Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 12,17 gram metamfetamin, 4,32 gram bonzai, 17,36 gram kenevir tohumu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan 3 cam düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
AA / Özgür Alantor - Güncel