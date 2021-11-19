Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Doğanyurt ilçesinde A.E. ve A.Y'nin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir yaprağı, 100 gram kenevir dalı, 50 gram kenevir tohumu, dijital hassas tartı, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

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