Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
05.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:14
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen takip sonucu uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen kişilere ait park halindeki bir araçta arama yapıldı.
Otomobilde sigara kağıdına sarılı bir miktar uyuşturucu ile 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili O.A. ve E.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor