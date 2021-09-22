Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Günebakan köyünde İ.A. ve A.G'nin evlerine operasyon düzenlendi.
Evlerde yapılan aramada, 7,5 kilogram kubar esrar, 29 kök kenevir, 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri