Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Günebakan köyünde İ.A. ve A.G'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Evlerde yapılan aramada, 7,5 kilogram kubar esrar, 29 kök kenevir, 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

Orman işçisinin kaçırdığı iddia edilen 15 yaşındaki kız aranıyor

 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi

Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 21:41:32. #1.12#