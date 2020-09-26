Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

26.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:14
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı.

Çatalzeytin ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 48 kök Hint keneviri, 4 kilogram kubar esrar, 100 gram Hint keneviri tohumu, patlayıcı, elektronik tartı, elek ve 49 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B. ve M.B, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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