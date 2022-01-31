Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, 156 reçeteye tabi hap, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütmede kullanıldığı değerlendirilen el değirmeni ile ruhsatsız tabanca ve 2 bin 350 lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.