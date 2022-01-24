Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.

Bununla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Güncel, Haber

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