Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.
Bununla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri