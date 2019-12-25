Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haber

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

'nun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ginolu mevkisinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 10 gram, araç dışında yapılan aramada da kağıda sarılmış şekilde bir gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler