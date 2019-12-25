Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

25.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ginolu mevkisinde yaptıkları uygulama sırasında bir otomobil durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 10 gram, araç dışında yapılan aramada da kağıda sarılmış şekilde bir gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA