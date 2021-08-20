Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 27 reçeteye tabi hap, 4,54 gram esrar, 0,42 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor