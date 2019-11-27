Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

27.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:00

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Saat Kulesi mevkisinde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açık Maslak mevkisinde yapılan devriye sırasında otomobilde oturan bir şüphelinin camdan bir şey atması üzerine ekiplerin yaptığı incelemede ise 8 adet uyuşturucu hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Ankara yolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin bagaj kısmı ve içindeki 3 şüphelide esrar maddesi ele geçirildi.

Üç ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA