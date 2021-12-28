Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Taşköprü ilçesine Örhenli köyünde ormanlık arazide uyuşturucu madde bulundurulduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda ormanlık arazide 242 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçiren jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili olarak E.K, A.K, T.E. ve E.T. isimli şahısları da gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

 Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

Madde bağımlısı genç, otomobilin altında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title