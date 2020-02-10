Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

10.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:16

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan kişilere yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin ikameti ve üzerinde yapılan aramada 10,48 gram sentetik uyuşturucu ve 0,35 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA