Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağıl Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağıl Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağıl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kastamonu'da çeşitli zamanlarda uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında 10 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda 101 adet Ecstasy hap, 86 adet Sentetik Hap (Reçeteye tabi), 35.75 gram Esrar, 2,69 gram Bonzai, 0,18 gram Eroin, 0,75 gram Metamfetamin ve 7 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA