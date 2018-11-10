Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bazı adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 587 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu hap, 150 esrar paketleme poşeti, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.