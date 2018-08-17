Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, 3 kilo 100 gram kubar esrar, 21 kök Hint kenevir, Osmanlı dönemine ait sikke ve av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cide ilçesi Kuşkayası köyü Mutça Mahallesi'nde ikamet eden Kenan S'nin evine operasyon düzenlendi.

Evde ve eklentilerinde yapılan aramada 3 kilo 100 gram kubar esrar, 21 kök Hint keneviri, Osmanlı dönemine ait sikke ve av tüfeği bulundu.

Şüpheli, uyuşturucu madde ekmek ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alındı.