Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Doğanyurt'ta A.E. ve A.F. isimli şahısların ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramada 100 gram kubar esrar, 100 gram kenevir yaprağı, 100 gram kenevir dalı, 50 gram kenevir tohumu, 1 adet dijital hassas tartı, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan ampul ile 100 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan A.E. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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