Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kentte yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Güncel, Haberler

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