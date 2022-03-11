Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kentte yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Özgür Alantor - Güncel