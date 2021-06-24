Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Kentte 2 adrese düzenlenen operasyonda, 932 reçeteye tabi hap ile 184 uyuşturucu hap, tabanca fişekleri ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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