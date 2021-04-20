Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzeykent Mahallesi, Taşköprü ilçesi ve Akkaya mevkisinde bazı kişilerin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlenen operasyonlarda 80 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu hap, tabanca, 2 av tüfeği ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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