Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuzeykent Mahallesi, Taşköprü ilçesi ve Akkaya mevkisinde bazı kişilerin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenlenen operasyonlarda 80 gram kubar esrar, 4 uyuşturucu hap, tabanca, 2 av tüfeği ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu