Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
AA, Özgür Alantor - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde düzenlenen 3 operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, uyuşturucu ve reçeteye tabi haplar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.
AA / Özgür Alantor - Güncel