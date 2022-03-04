Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen 3 operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, sentetik kannabinoid, uyuşturucu ve reçeteye tabi haplar, 2 ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.