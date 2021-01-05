Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

05.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:10
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde iki ayrı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 9,84 gram kubar esrar, 33,28 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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