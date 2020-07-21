Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tosya ilçesinde belirlenen adreslere iki operasyon düzenlendi.

Beşçam mevkisinde S.C'nin bahçesinde yapılan aramada 35 kök kenevir bitkisi, evinde ise tabanca, 7 fişek ile 15 gram kubar esrar bulundu.

Ekincik köyünde ormanlık alanda düzenlenen operasyonda ise F.A. ve İ.G. tarafından ormanlık alana dikildiği tespit edilen 70 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda S.C, F.A. ve İ.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA