Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
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Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 680,55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kastamonu'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 680,55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 680,55 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler
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