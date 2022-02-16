Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

AA, Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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Kastamonu'da uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerince 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da polis ekiplerince 2 bin 758 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Kargoyla uyuşturucu gönderileceğini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, reçeteye tabi 2 bin 758 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel

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