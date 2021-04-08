Kastamonu'da uygulanan proje ile karabuğday yetiştiriciliği artırılacak

Kastamonu'da, "Kuzyaka Karaçomak Havzasında Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi" kapsamında karabuğday ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kastamonu'da, "Kuzyaka Karaçomak Havzasında Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi" kapsamında karabuğday ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan projenin paydaşları arasında Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi ve Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği bulunuyor.

Merkez Karaçomak Havzası ve bu havzadaki 20 köyde uygulanmak üzere hazırlanan proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle 4 köyde demonstrasyon ekimi yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, il müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, il genelindeki desteklemelerle ilgili bilgi verdi.

Yeni bir ürün için çalışmalara başladıklarını belirten Önlem, "İnşallah ülkemizde karabuğdayın lokomotifi olacağız. Bu bağlamda Karaçomak Havzası'nda bulunan köy muhtarlarımıza ve çiftçilerimize her türlü desteği vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Karabuğdayın ilimizde üretilmesiyle bölgeye katma değeri yüksek yeni bir ürün kazandırmış olacak." dedi.

Proje hakkında bilgi veren Önlem, şunları kaydetti:

"Ülkemizde çok fazla yetiştiriciliği yapılmayan ancak dünyada başta Çin olmak üzere Rusya, Kazakistan, Polonya, Kanada, Japonya, Fransa, ABD, Ukrayna gibi ülkelerde yetiştiriciliği yaygın şekilde yapılan karabuğdaya karşı son yıllarda ülkemizde de merak ve talep artmaya başlamıştır. Karabuğday başlıca insan beslenmesinde, hayvan beslenmesinde, bal bitkisi olarak arı beslenmesinde, yeşil gübre ve toprak düzenleyicisi olarak, diyet bitkisi ve tıbbi bitki olarak, boya sanayinde doğal boya yapımında kullanılıyor. İlimiz coğrafyasına da uygun olduğunu düşündüğümüz karabuğdayın 2020 yılı ekilişi 130 dekardır. Bunun 100 dekarı Devrekani'de, 10 dekarı ise merkezde ekilmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler listesine alınması ile 2021 yılında bin dekar civarında bir alanda ekilişinin yapılacağı öngörmekteyiz."

Geçen yıl bakanlığa sunulan projenin onaylandığını vurgulayan Önlem, "2021 yılında uygulamaya başlanan proje ile öncelikle Kuzyaka bölgesinde kurulacak demonstrasyonlarla hem bölgeye uyumu ve verimi takip edilecek hem de bölge halkının ürünü tanıması sağlanacaktır. Kastamonu tarımına yeni bir ürünün eklenmesi ve boş arazilerin yeniden kullanılmaya başlanması, projemizde ana hedeftir." ifadesini kullandı.

Daha sonra Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğünde görevli uzman araştırmacı Dr. Ahmet Güneş tarafından yetiştiricilik ve yetiştiricilikte dikkat edilecek konularla ilgili bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor