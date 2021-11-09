Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı - Haberler
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Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Araç ilçesindeki Tuzaklı Göleti çevresinde çevre temizliği yaptı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Araç ilçesindeki Tuzaklı Göleti çevresinde çevre temizliği yaptı.

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümünden yaklaşık 50 öğrenci, farkındalık oluşturmak amacıyla doğaya atılan çöpleri topladı.

Öğrenciler, çöpleri Araç Belediyesine ait çöp kamyonuna yükledi.

Etkinlikte görev alan Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haber al, AA muhabirine, çevreyi koruyarak sonraki nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Belediye ve üniversitenin katkılarıyla gölet çevresine geldiklerini belirten Haber al, "Etraf çok kirliydi, çöpler, şişeler, kağıtlar, çocuk bezleri vardı. Bunları öğrenci kardeşlerimizle çöp poşetlerine koyduk." dedi.

Haber al, bu doğa harikası yerleri gelecek nesillere bırakmak için farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı.

Etkinliğin ardından yüksekokula dönen öğrencileri ziyaret eden Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da onları tebrik ederek, doğayı koruyacak her türlü etkinliğin yanında olduklarını belirtti.

Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı

Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı

Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı

Kastamonu'da üniversite öğrencileri gölet çevresinde çevre temizliği yaptı

AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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